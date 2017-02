Zweiter Gefahrstoff-Fund in Chemiker-Nachlass

Herne. Der Nachlass eines Chemikers hat in Herne erneut die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Nach Angaben des Einsatzleiters stieß der Bruder des Verstorbenen am Samstag in dem Haus auf einen Gefahrstoff und alarmierte die Feuerwache - einen Tag, nachdem dort bereits explosive Pikrinsäure gefunden worden war. Der Chemiker habe verschiedene Stoffe in kleinen Mengen gelagert, erklärte der Einsatzleiter. «Und die kommen jetzt nach und nach zum Vorschein.»

Eine Gefahr für die Bevölkerung habe aber nicht bestanden. Es habe sich um wenige Hundert Gramm Benzoylperoxid gehandelt - der Stoff sei weitaus weniger gefährlich als die tags zuvor entdeckte Säure. Es sei allerdings nicht auszuschließen, dass beim Ausräumen des Hauses noch mehr Chemikalien zum Vorschein kommen. Deshalb hätten Ordnungsamt und Polizei das Haus nun versiegelt. Der Erbe muss eine Spezialfirma beauftragen.

Zuvor hatte die «Westdeutsche Allgemeine Zeitung» (WAZ) darüber berichtet.

