Zweimal Feuer an einem Tag in Sonnenstudio in Ahlen

Ahlen. In einem Sonnenstudio im westfälischen Ahlen ist am Samstag gleich zweimal ein Feuer ausgebrochen. Anwohner meldeten am Abend eine starke Rauchentwicklung im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr löschte den Brand rund um eine schmorende Sonnenbank. Eine Zeugin hatte kurz vor dem Ausbruch des Feuers einen Mann aus dem Studio herauslaufen sehen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Eine halbe Stunde nach Ende der Löscharbeiten wurden die Einsatzkräfte erneut alarmiert. Diesmal schlugen die Flammen den Angaben zufolge aus dem hinteren Bereich des Sonnenstudios. Drei Personen mussten von einem Vordach aus in Sicherheit gebracht werden. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

