Zweieinhalb Jahre Haft für geständigen Lau-Gefolgsmann

Düsseldorf. Ein ehemaliger Salafist aus dem Umfeld des Islamistenführers Sven Lau ist in Düsseldorf wegen terroristischer Umtriebe zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Oberlandesgericht sprach den 37-Jährigen am Mittwoch wegen versuchter Mitgliedschaft in der islamistischen Terrorgruppe Jamwa schuldig.

Er hatte gestanden, 2013 nach Syrien gereist zu sein, um sich der Gruppe anzuschließen, die später im Islamischen Staat aufgegangen war. Die Mehrheit der Gruppe habe ihn aber abgelehnt - weswegen er nach wenigen Tagen wieder ausgereist sei.

Der Mann stamme aus der Mönchengladbacher Salafistenszene um Lau und habe dieser seit 2009 angehört. Nach seiner Rückkehr aus Syrien habe er sich um Aufnahme in einem Aussteigerprogramm bemüht. Er soll Lau in Aussagen belastet haben. Sven Lau muss sich in einem gesonderten Verfahren wegen Terrorverdachts vor dem Oberlandesgericht verantworten.

