Zwei verletzte bei Notlandung eines Ultraleicht-Flugzeugs

Grefrath.

Bei der Notlandung eines Ultraleicht-Flugzeugs in Grefrath (Kreis Viersen) sind der Pilot (41) und seine Begleiterin (67) am Freitag schwer verletzt worden. An der Maschine war das Fahrwerk abgerissen. Deshalb habe der Pilot über dem Flugplatz Niershorst in etwa 100 Metern Höhe ein Fallschirmrettungssystem ausgelöst, das die Maschine sanft zu Boden bringen sollte, teilte die Polizei mit. Beim Aufsetzen zogen sich der Pilot und seine Begleiterin jedoch so schwere Verletzungen zu, dass sie ins Krankenhaus kamen.

dpa/lnw