Köln. Möglicherweise durch eine defekte Gasheizung sind in Köln zwei Menschen ums Leben gekommen. Bekannte hätten die Toten am Sonntagabend gefunden. Die Polizei habe das Gebäude abgesperrt und gründlich gelüftet, sagte ein Sprecher am Montagmorgen. Nun werde geprüft, ob die beiden Bewohner durch einen Defekt an der Heizung an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben seien. Der WDR hatte zuvor berichtet. dpa/lnw