Zwei Tote bei Havarie von Hotelschiff - Retter im Großeinsatz

Erlangen.

Tragisches Ende einer Flusskreuzfahrt: Ein Hotelschiff mit Ziel Budapest ist in Bayern gegen eine Brücke gekracht. Zwei Crewmitglieder sind bei der Havarie auf dem Main-Donau-Kanal getötet worden. Das Führerhaus wurde bei dem Aufprall völlig zerstört, die Männer waren eingeklemmt und starben in den Trümmern. Rettungskräfte bauten einen Notsteg, über den die Fahrgäste und die Besatzung sicher an Land gebracht werden sollten. Für die geretteten Menschen standen Unterkünfte in der Nähe bereit.

dpa