Zwei Tatverdächtige nach Doppelmord von Höfen ermittelt

Königsdorf. Der Doppelmord von Höfen hat den kleinen Ort in Oberbayern erschüttert. Die Täter haben drei Senioren schwer misshandelt. Nun sind die Ermittler einen Schritt weiter.

Rund zwei Wochen nach Bekanntwerden des Doppelmordes im oberbayerischen Weiler Höfen hat die Polizei zwei Tatverdächtige ermittelt. Nähere Angaben dazu wollen Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitagnachmittag (15.00 Uhr) in Weilheim bekanntgeben. Ein Polizeisprecher sagte zunächst nicht einmal, ob die Verdächtigen bereits festgenommen wurden. Der Bayerische Rundfunk vermeldete nach eigenen Informationen eine Festnahme.

Am 25. Februar waren in einem Haus im Weiler Höfen in Königsdorf die Leichen einer Frau (76) aus dem Raum Frankfurt am Main und eines Mannes (81) aus Nordrhein-Westfalen - Bekannte der Bewohnerin - entdeckt worden. Wie die Obduktion bestätigte, waren die Opfer massiv körperlich misshandelt und geschlagen worden.

Die Eigentümerin des Einfamilienhauses wurde von den Mördern schwer verletzt zurückgelassen. Die 76-Jährige kam im kritischen Zustand ins Krankenhaus. Die Kriminalpolizei geht von zweifachem Raubmord und versuchtem Raubmord aus. Zudem hatte sie von zwei Tätern gesprochen.

Für hilfreiche Hinweise hatte sie eine Belohnung in Höhe von 10 000 Euro ausgesetzt. Die Täter hätten möglicherweise nach der Tat blutverschmierte Kleidung getragen. Zudem erhoffte sich die Sonderkommission «Höfen» Hinweise auf die Täter, nachdem der Mordfall in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY... ungelöst» aufgerollt wurde. Insgesamt hatten die Ermittler weit über 100 Tipps bekommen.

