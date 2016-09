Zwei Menschen im Rhein vermisst: Vermutlich ertrunken

Köln/Niederkassel.

Köln/Niederkassel. Beim Baden im Rhein sind in Köln und Niederkassel laut Polizei und Feuerwehr wahrscheinlich zwei Menschen ertrunken. In Niederkassel hatten Zeugen am Dienstagnachmittag beobachtet, dass ein augenscheinlich angetrunkener Mann in den Fluss sprang und nicht wieder auftauchte. Polizei und Feuerwehr starteten eine großangelegte Suchaktion, die bei Einbruch der Dunkelheit ohne Erfolg eingestellt wurde, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. In den Kleidungsstücken des Vermissten, die am Ufer lagen, fand die Polizei seinen Ausweis: Demnach handelt es sich um einen 46-Jährigen aus Niederkassel.

Ebenfalls am Dienstagnachmittag gerieten nach Angaben der Feuerwehr zwei Schwimmer bei Köln-Rodenkirchen in Not. Einem Zeugen gelang es, einen von ihnen unverletzt aus dem Wasser zu ziehen. Der andere Mann blieb jedoch verschwunden. Die Feuerwehr suchte den Rhein vergeblich mit Hilfe von Tauchern, Rettungsbooten und Hubschraubern ab. Am Abend stellten die Einsatzkräfte die Suche nach dem 22-Jährigen ein.

Die Polizei und die Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) warnen immer wieder vor dem Baden im Rhein, weil die starke Strömung auch gute Schwimmer wegreißen kann. Insgesamt sind in NRW seit Jahresbeginn nach Angaben des DLRG bereits mehr als 60 Menschen ertrunken, ein Drittel mehr als im selben Zeitraum des Vorjahres.

dpa/lnw