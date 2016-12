Zwei Männer sterben bei Autounfall in Bayern

Nittenau. Zwei Männer sind an Heiligabend bei einem Autounfall in Bayern ums Leben gekommen. «Ihr Wagen kam am frühen Morgen von der Straße ab, prallte gegen eine Gartenmauer und dann gegen einen Baum», sagte ein Sprecher der Polizei in Regensburg. Der Aufprall war so heftig, dass beide Insassen noch am Unfallort starben. Polizei und Feuerwehr fuhren mit einem größeren Aufgebot nach Nittenau in der Oberpfalz. Mehr Einzelheiten waren zunächst noch nicht bekannt. dpa