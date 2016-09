Zwei Frauen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Münster.

Zwei Frauen sind beim Zusammenstoß ihrer Autos in Münster schwer verletzt worden. Eine 40 Jahre alte Autofahrerin war mit ihrem Wagen am Sonntagnachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und frontal in das Auto einer 79-Jährigen gekracht, wie die Polizei mitteilte. Beide Frauen erlitten schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. Durch den Unfall wurden außerdem zwei am Unfallort geparkte Wagen beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 18 000 Euro.

