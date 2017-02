Zwang zur Prostitution: Prozess gegen 34-Jährigen begonnen

Mönchengladbach. Gutgläubig stieg die Frau ins Auto ihres Facebook-Bekannten. Angeblich wollte er sie zurück in die Heimat fahren. Stattdessen soll der Mann sie ins Bordell gesteckt haben. Jetzt steht er vor Gericht.

Ein 34-jähriger Mann soll eine Facebook-Bekannte mit Gewalt zur Prostitution gezwungen haben. Am Mittwoch begann der Prozess gegen ihn vor dem Landgericht in Mönchengladbach. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann unter anderem besonders schwere Vergewaltigung, Zuhälterei, Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung und Freiheitsberaubung vor.

Als die Frau in ihre Heimat nach Bulgarien zurückkehren wollte, hatte sich der 34-Jährige laut Anklage angeboten, sie zu fahren. In einer Mönchengladbacher Wohnung soll er sein Opfer jedoch auf einen Stuhl gefesselt haben. Zwei Tage lang habe er sie so festgehalten und ihr die Ausweispapiere weggenommen. Laut Anklage soll der Mann sein Opfer unter Schlägen und Drohungen in ein Mönchengladbacher Bordell zur Prostitution gezwungen haben. Täglich habe sie rund 17 Freier befriedigen müssen. Nach etwa drei Wochen gelang ihr die Flucht und sie ging zur Polizei.

dpa/lnw