Zusammenstoß mit Lkw: 26-Jährige stirbt bei Unfall

Coesfeld. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 58 zwischen Lüdinghausen und Ascheberg ist eine 26-jährige Autofahrerin getötet worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, geriet die Frau aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem Lkw zusammen. Die 29-Jährige starb noch am Unfallort. Der 59-jährige Fahrer des Sattelzugs wurde verletzt und ins Krankenhaus in Münster gebracht. dpa/lnw