Zum ersten Mal im Labor

Tabea Marx stand am Montag das erste mal in einem Labor. Trotzdem gehört sie zu den zehn besten Nachwuchsbiologen in ganz Nordrhein Westfalen. Im Labor bei dem Chemie-Unternehmen Bayer hat die 17-Jährige zusammen mit elf anderen Jungen und Mädchen mit Bakterien experimentiert. Zehn von ihnen fahren jetzt nach Kiel. Dort treten sie gegen weitere Biologietalente an. Die besten vier fahren dann zum Finale nach England.

In den vergangenen zwei Tagen hat sie viel gelernt und fühlt sich für die nächsten Aufgaben gut vorbereitet. Welche das genau sein werden, weiß sie allerdings noch nicht. Aber die Arbeitsschritte werden ähnlich sein, wie bei dem Experiment, dass sie bei Bayer gemacht hat.

Bei der Biologie-Olympiade war auch Jan Kruse. Allerdings war er kein Teilnehmer. Er war schon bei der vergangenen Olympiade dabei und hat es tatsächlich unter die besten vier Jugendlichen aus ganz Deutschland geschafft. Für das Finale ist er im vergangenen Jahr nach Vietnam gefahren. In diesem Jahr hat er den Teilnehmern geholfen – er hat ihnen zum Beispiel erklärt, was sie in Kiel erwartet.