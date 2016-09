Zum Klauen angestiftet und nicht «entlohnt»

Dortmund.

Eine ungewöhnliche Anzeige hat ein 33-Jähriger in Dortmund bei der Polizei erstattet: Er beschwerte sich am Sonntag bei den Beamten darüber, dass er noch immer auf Geld eines Freundes warte, für den er im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben eine Palme samt Blumenkübel gestohlen hatte. Wie die Polizei am Montag berichtete, hatte der Freund dem 33-Jährigen das Geld versprochen, sich nach dem gelungenen Diebstahl aber offenbar nicht an die Absprache gehalten. Deshalb erstattete der geprellte Dieb nun Anzeige. Er muss nun - wie der Anstifter - mit einem Nachspiel rechnen.

dpa/lnw