Zu Fuß auf der Autobahn: Mann wird von Lastwagen überrollt

Wesseling. Ein Fußgänger ist am Freitag auf der Autobahn 555 bei Köln von einem Lieferwagen überfahren und getötet worden. Der 33-Jährige hatte nach Polizeiangaben am frühen Morgen versucht, die sechsspurige Autobahn zu überqueren. Demnach passierte der Mann zunächst die Fahrbahn Richtung Köln und kletterte über die Mittelleitplanke. Auf der Gegenspur nach Bonn wurde er dann von dem Lieferwagen eines Paketzustellers erfasst.

Der 33-Jährige starb noch am Unfallort. Während der Bergungsarbeiten war die A555 bei Wesseling in Richtung Bonn für drei Stunden gesperrt. Der Rückstau zog sich bis in den Kölner Süden und löste dort erhebliche Verkehrsprobleme aus.

dpa/lnw