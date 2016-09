Zu Besuch im Bundestag

Wenn Reporter im Fernsehen über die Politik in Deutschland berichten, dann stehen sie oft vor einem alten Gebäude mit einer gläsernen Kuppel in Berlin. Es heißt Reichstagsgebäude und ist der Sitz des Bundestags, also der Ort, wo Politiker über neue Gesetze entscheiden. Doch wie sieht dieses Gebäude eigentlich von innen aus? Und wie arbeiten die Politiker dort? Das durften nun neun Kinder aus dem Kreis Unna hautnah erleben. Bei einem Gewinnspiel zum zehnten Geburtstag der Kinderseite haben sie einen Besuch im Bundestag gewonnen.

Früh morgens ging es mit dem Zug vom Bahnhof in Unna los in Richtung Berlin. Alle waren ziemlich aufgeregt. Schließlich ging es zu dem Ort, wo Politiker über wichtige Dinge entscheiden. Auch die Bundeskanzlerin Angela Merkel arbeitet dort.

In Berlin angekommen war die erste Station das Paul-Löbe-Haus. Das ist ein modernes Gebäude mit vielen Räumen direkt neben dem Reichstag. Dort treffen sich die Politiker des Bundestags in kleineren Gruppen, um über neue Gesetze zu beraten. Nach einer kleinen Stärkung in der Besucherkantine ging es dann hoch hinaus, in die Glaskuppel des Reichstagsgebäudes. Durch die Kuppel windet sich ein Aufgang in Form einer Spirale. Oben hat man einen tollen Blick über Berlin. Eine super Gelegenheit, um Fotos zu machen.

Kurz darauf trafen die Kinder dann auf den Politiker Hubert Hüppe von der Partei CDU. Er ist einer von fünf Vertretern im Bundestag für den Kreis Unna und setzt sich sehr für die Rechte von behinderten Menschen ein. Bei einer Führung durch den Bundestag beantwortete er den Kindern viele Fragen zu der Arbeit eines Politikers. Gemeinsam mit ihm gingen die Jungen und Mädchen auch in den großen Plenarsaal des Bundestags. Dort treffen sich die Abgeordneten, um über die Gesetze für ganz Deutschland zu entscheiden (mehr dazu in der W-Frage).

Doch der Höhepunkt sollte noch kommen. Denn zum Schluss durften die Kinder noch zwei prominente Politiker treffen: den Bundestagspräsidenten Norbert Lammert und den Gesundheitsminister Hermann Gröhe.

Erschöpft von den Eindrücken ging es am Nachmittag dann wieder zurück in die Heimat. Die Kinder waren sich einig: „Das war total cool. Nächstes Mal bleiben wir länger.“