Zoll deckt illegalen Waffenhandel auf

Dortmund. Der Zoll hat in Dortmund einen illegalen Handel mit Schlag- und Stichwaffen und Zigaretten aufgedeckt. «Kommissar Zufall» half den Fahndern bei der Arbeit. Die Beamten hatten gerade in der Wohnung eines Verdächtigen ein Waffenlager entdeckt, als ein Paketbote frische Ware lieferte. In zwei Paketen kamen Tausende unversteuerte Zigaretten und illegale Waffen an. Der Zoll stellte Dutzende Schlagringe, Butterflymesser, einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker und Zigaretten sicher. Das Laptop des 36-Jährigen soll jetzt zu den Onlinehändlern führen, die die Ware versendet haben. «Onlinehandel ist kein rechtsfreier Raum», sagte Behördensprecherin Ruth Haliti am Freitag Essen. dpa/lnw