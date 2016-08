Zivilschutz: Zahl der Erdbebentoten steigt auf 267

Rom.

Die Zahl der Toten nach dem schweren Erdbeben in Italien ist auf 267 gestiegen. Das teilte der Zivilschutz mit. Bisher war in der vorläufigen Bilanz von 250 die Rede gewesen. Jedoch wurde schon befürchtet, dass es noch mehr Opfern geben würde. Das Erdbeben hatte am Mittwoch ganze Dörfer in Mittelitalien verwüstet. Auch zwei Tage danach haben mehrere Erdstöße die Katastrophenregion erschüttert. Das stärkste hatte eine Stärke von 4,8. Die Regierung Italiens hat einen schnellen Wiederaufbau der zerstörten Orte versprochen.

