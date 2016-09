«Zimmer Frei!» verabschiedet sich: «Das war es für immer»

Köln.

Köln.

Götz Alsmann und Christine Westermann haben ihre fiktive Fernseh-WG aufgelöst. Am Abend wurde in Köln die letzte Folge der WDR-Show «Zimmer Frei!» aufgezeichnet. «Das war es für immer, meine Damen und Herren», sang Alsmann in einem allerletzten Lied. Zu Gast waren zum Abschied gleich mehrere Prominente - unter anderem Anne Will, Guido Maria Kretschmer und Florian Silbereisen. Alsmann und Westermann hatten «Zimmer Frei!» seit 1996 moderiert. Die Aufzeichnung des Abschiedsspecials ist am Sonntag im WDR zu sehen.

dpa