Ziel: Globales Wachstum - G20-Gipfel wird offiziell eröffnet

Hangzhou.

Der G20-Gipfel wird heute in der chinesischen Stadt Hangzhou offiziell eröffnet. Die Gastgeber mit Präsident Xi Jinping an der Spitze wollen vor allem über globales wirtschaftliches Wachstum beraten. Neben den Plenarberatungen soll es in vielen Zweier- und Dreierbegegnungen um internationale Krisen wie Syrien oder die Ukraine gehen. Es wird auch erwartet, dass Kanzlerin Angela Merkel gemeinsam mit Italiens Regierungschef Matteo Renzi und Frankreichs Staatspräsident François Hollande den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan trifft.

dpa