Zentralstelle Cybercrime sperrt illegale Streaming-Anbieter

Bamberg. Die Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB) und das Bayerische Landeskriminalamt ermitteln gegen Betreiber illegaler Streaming-Plattformen. Im Zuge dessen nahmen Beamte einen 25-jährigen Informatiker in Köln vorläufig fest wegen des Vorwurfs, das Urheberrecht gewerbsmäßig verletzt zu haben, wie die ZCB am Mittwoch in Bamberg mitteilte. Der Mann ist der Behörde zufolge geständig und gilt als mutmaßlicher Haupttäter verdächtigt.

Der 25-Jährige soll das Sendesignal des im Raum München ansässigen Pay-TV-Senders Sky Deutschland über das Internet verbreitet und dafür von den rund 3000 Nutzern monatliche Gebühren verlangt haben. Damit habe es sich zeitweise um eines der größten deutschsprachigen Angebote dieser Art gehandelt, heißt es in der Mitteilung. Die illegalen Plattformen «stream4k.net» und «mystreamz.cc» wurden abgeschaltet.

Zu dem mutmaßlichen Kopf der Gruppe führten Durchsuchungen im vergangenen Jahr und die Festnahme zweier Unterstützer, wie die ZCB erklärte. In Köln dann durchsuchten die Ermittler am Montag zwei Wohnungen und nahmen den 25-Jährigen fest. Zudem stellten sie Bargeld und Bitcoins in fünfstelliger Höhe sicher. Die von den Nutzern geleistete Vorkasse ist für diese verloren.

Die ZCB ist bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg angesiedelt und ist eine Spezialbehörde. Bayernweit ist sie zuständig für die Bearbeitung herausgehobener Ermittlungsverfahren im Bereich der Cyberkriminalität.

dpa/lby