Zeitung: Vergewaltigung live auf Facebook gezeigt

Chicago. Eine 15-Jährige ist in Chicago laut Medienberichten von einer Gruppe von Menschen vergewaltigt worden - und der Angriff wurde live auf Facebook gezeigt. Rund 40 Menschen sahen die Vergewaltigung in einem Live-Stream des sozialen Netzwerks, berichtet die «Chicago Tribune». Das Video sei daraufhin an die Polizei gelangt und wurde aus dem Netz entfernt. Erst im Januar hatte ein ähnlicher Fall für Entsetzen gesorgt. Vier Menschen quälten mutmaßlich einen geistig Behinderten und zeigten die Tat live auf Facebook. dpa