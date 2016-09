Zeitung: De Maizière vor Silvester-Untersuchungsausschuss

Köln.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière soll am 31. Oktober als Zeuge vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags zur Kölner Silvesternacht aussagen. Darauf hätten sich die Ausschussmitglieder verständigt, berichtet der Kölner «Express» (Donnerstag). In der gleichen Sitzung sollen demnach auch der Präsident des Bundespolizeipräsidiums, Dieter Romann, und der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Ole Schröder (CDU), befragt werden. An Silvester waren in Köln Frauen massenhaft drangsaliert, ausgeraubt oder sexuell belästigt worden. Der Untersuchungsausschuss soll unter anderem den Einsatz der Kölner Polizei und der Bundespolizei durchleuchten.

dpa/lnw