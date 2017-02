Zeichen gegen Rassismus

Es gibt Menschen, die glauben, dass Männer und Frauen aus anderen Ländern weniger wert sind als sie selbst. Diese Menschen nennt man Rassisten. In Unna sind sie gar nicht gerne gesehen. Hier wünschen sich die Menschen ein friedliches und schönes Zusammenleben. Deswegen haben viele Gruppen gemeinsam eine Idee gehabt: die Aktionswochen gegen Rassismus und Gewalt. Ab Mittwoch laden sie Kinder und Erwachsene zu Konzerten, Theatervorstellungen und Diskussionen ein. Viele Veranstaltungen finden in den Schulen statt, damit auch Kinder darüber informiert werden, wie es zu Rassismus kommen kann. Auch Möglichkeiten, ihn zu verhindern, sollen angesprochen werden. Vom 1. März bis zum 11. Mai soll es in der ganzen Stadt viele Aktionen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene geben. Dafür ziehen die Stadt, viele Schulen und Vereine an einem Strang. Sie nennen sich „Runder Tisch gegen Gewalt und Rassismus“. Gemeinsam wollen sie zeigen: In Unna sind auch Menschen aus anderen Ländern willkommen. Und: Die Stadt ist gegen Rassismus.