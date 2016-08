Zehn Jahre «Kölner Treff»: WDR zeigt XL-Variante

Köln.

Moderatorin Bettina Böttinger bekommt zum zehnjährigen Bestehen ihrer Talkshow «Kölner Treff» eine XL-Ausgabe mit 100 Minuten Länge. Was sie in der Jubiläumsausgabe an diesem Freitag (2. September) ab 22.00 Uhr genau erwartet, sei für die Moderatorin genauso eine Überraschung wie für die Gäste, teilte der WDR am Montag mit. Zu den Gratulanten zählen unter anderem die Schauspieler Mariele Millowitsch und Walter Sittler, die Autorin und Komödiantin Gaby Köster, der Musiker Till Brönner und der Comedian Bülent Ceylan.

