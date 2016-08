Zeche Zollern: Maschinenhallensanierung dauerte zehn Jahre

Dortmund.

Dortmund. Die für ihr Jugendstil-Portal bekannte Maschinenhalle der Zeche Zollern wird nach fast zehnjähriger Sanierung wieder eröffnet. Am 5. September können Besucher des Industriemuseums in Dortmund die für knapp acht Millionen Euro erneuerte Halle begutachten. «Einen solchen Ort der Industriekultur gibt es keinen zweiten in Europa», sagte LWL-Direktor Matthias Löb am Mittwoch laut einer Mitteilung. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) ist der Träger des Museums.

Die rund 1000 Quadratmeter große Maschinenhalle gilt mit ihrem sichtbaren Stahlfachwerk als früher Industriebau der Moderne. Sie soll für Veranstaltungen und Ausstellungen genutzt werden. Publikumsmagnet soll neben dem Portal auch die elektrische Fördermaschine aus dem Jahr 1902 sein. Sie sei immer noch funktionstüchtig und soll bald wieder regelmäßig laufen, hieß es.

dpa/lnw