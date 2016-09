Zahl der Hochschulabsolventen knackt Hunderttausender-Marke

Düsseldorf.

Düsseldorf. Die Zahl der Hochschulabsolventen in NRW hat erstmals die Hunderttausender-Marke geknackt und damit einen historischen Höchststand erreicht. 100 438 Studierende haben im Prüfungsjahr 2015 ihr Hochschulstudium in Nordrhein-Westfalen abgeschlossen, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr machten 4477 mehr Absolventen ihren Abschluss.

Mit 82,9 Prozent beendeten die meisten ihr Studium mit einem Bachelor- oder Masterabschluss. Die Zahl der Diplomabschlüsse sank im Vergleich zum Jahr 2014 um 53,6 Prozent auf 2383 - was angesichts der fortschreitenden Umsetzung des Bologna-Prozesses wenig überraschend ist. Erneut schlossen wieder mehr Frauen als Männer ein Studium ab. Die Frauenquote stieg gegenüber dem Vorjahr aber nur leicht an (+0,5 Prozent auf 50,9 Prozent).

Die Statistiker wiesen darauf hin, dass die hohe Absolventenzahl auch mit den aufeinander aufbauenden Bachelor- und Masterabschlüssen zusammenhänge. Absolventen des Zweistufen-Systems würden unter Umständen innerhalb von zwei bis drei Jahren zweimal erfasst, Absolventen eines Diplomstudiengangs hingegen nur einmal.

