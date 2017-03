Zahl der Gewerbeanmeldungen auf Tiefstand gesunken

Düsseldorf. In Nordrhein-Westfalen sind im vergangenen Jahr so wenig Gewerbeanmeldungen eingereicht worden wie seit über 20 Jahren nicht mehr. Mit einem erneuten Rückgang um 1,1 Prozent auf 150 862 Anmeldungen sei die Zahl auf einen langjährigen Tiefstand gesunken, teilte ein Sprecher von IT.NRW am Mittwoch in Düsseldorf mit. Die Zahl der Gewerbeabmeldungen nahm dagegen um 0,2 Prozent auf 145 419 zu.

Deutlich stieg die Zahl der Betriebsgründungen - mit einem Plus um 13,8 Prozent auf 28 144 Fälle. Hier könne eine größere wirtschaftliche Substanz vermutet werden, sagte der Sprecher. Hinweise darauf seien die geplante Zahl der Beschäftigten, oder auch die Rechtsform, etwa wenn es sich um eine GmbH, GBR, KG oder OHG handele.

dpa/lnw