Zäune sollen Kröten schützen

Draußen wird es wieder wärmer und es bleibt auch länger hell. Den Frühling nutzen viele Kröten für ihre Wanderungen. Um ihre Eier abzulegen, wandern die Weibchen zu Gewässern. Oft führt sie der Weg aber über eine gefährliche Straße. So auch in Heil. Wo sich die Jahnstraße mit der Königslandwehr kreuzt, sind besonders viele Kröten unterwegs. Denn hinter der Jahnstraße befinden sich Laichgewässer. Das sind kleine Seen oder Tümpel, in denen die Kröten ihre Eier ablegen. Die Weibchen legen ihre Eier oft in den Gewässern ab, in denen sie selbst geboren wurden. Auf dem Rücken tragen sie bei der Wanderung ihre Männchen. Damit Autos die Tiere auf der Straße nicht überfahren, haben die Mitglieder des SGV Oberaden Zäune aufgestellt und Netze gespannt. Davor haben sie Eimer gestellt. In diese sollen die Kröten fallen.

Die Mitglieder des SGV kommen jeden Tag vorbei und bringen die Tiere in den Eimern sicher über die Straße. Sie haben 50 Eimer aufgestellt. In einem Monat werden sie die Netze wieder abbauen. Dann sind die Kröten-Wanderungen vorbei. Letztes Jahren haben die Mitglieder des Vereins 276 Kröten über die Straße getragen – und ihnen so das Leben gerettet.