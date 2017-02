Yildirim verteidigt geplantes Präsidialsystem bei Auftritt in NRW

Oberhausen. Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim hat sich bei einem Auftritt in Deutschland Kritik an der Verfassungsreform verbeten. «Sie sagen, dass ein Ein-Mann-System kommt», sagte Yildirim vor Tausenden Zuschauern in Oberhausen. In einem Präsidialsystem gebe es natürlich nur einen Präsidenten. Gebe es in Deutschland etwa zwei Kanzler? Yildirim warb in Oberhausen für die Einführung eines Präsidialsystems in der Türkei. Über eine entsprechende Verfassungsreform soll das türkische Volk am 16. April abstimmen. dpa