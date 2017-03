Wonneproppen gesucht: Casting für Kerkeling-Film

Herne/Potsdam. Für die Hauptrolle des kleinen Hape Kerkeling in einem Kinofilm über die Kindheit des Komikers wird nach einem blonden «Wonneproppen» aus dem Ruhrgebiet gesucht. Bei einem Casting am kommenden Samstag (25. März) in Herne hofft eine Schauspielagentur aus Potsdam die Besetzung für die Verfilmung von Kerkelings Buch «Der Junge muss an die frische Luft» zu finden. Gesucht werde ein «pummeliger Junge, der große Spielfreude und komödiantisches Talent» mitbringe - gerne auch mit Ruhrpott-Dialekt, wie die Agentur Rietz auf ihrer Facebook-Seite schreibt. Jungen zwischen sieben und elf Jahren seien zum Vorsprechen eingeladen.

Nach der Verfilmung von Kerkelings Bestseller «Ich bin dann mal weg» widmen sich die beiden Produktionsfirmen UFA Fiction und Feine Filme nun dem Bericht des Autors über seine Kindheit. Der 52-Jährige wurde als Hans-Peter Kerkeling in Recklinghausen im nördlichen Ruhrgebiet geboren und zählt zu Deutschlands beliebtesten Entertainern.

dpa/lnw