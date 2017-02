Wolfsburg noch ohne Dejagah beim 1. FC Köln

Wolfsburg. Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg tritt am Samstag beim 1. FC Köln (15.30 Uhr) noch ohne Neuzugang Ashkan Dejagah an. Der Offensivspieler, der erst in dieser Woche von Al-Arabi in Katar zum VfL zurückgekehrt war, steht nicht im Kader der Niedersachsen. Zuletzt hatte es noch Probleme mit der Spielgenehmigung für Dejagah gegeben. Der VfL hatte deshalb bereits den Weltverband FIFA und die Deutsche Fußball-Liga eingeschaltet. dpa