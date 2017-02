Wolf in Ostwestfalen gesichtet

Düsseldorf. In Nordrhein-Westfalen ist erstmals in diesem Jahr wieder ein wildlebender Wolf gesehen worden. Das Tier sei nördlich von Bad Oeynhausen fotografiert worden, teilte NRW-Umweltminister Johannes Remmel (Grüne) am Dienstag auf Twitter mit. Dass es sich tatsächlich um einen Wolf handelt, steht nach Angaben des Landesumweltamtes zweifelsfrei fest. «Die wichtigen Merkmale sind eindeutig», sagte Lanuv-Sprecher Peter Schütz der Deutschen Presse-Agentur.

Der Wolf sei am Montagmorgen von einem Privatmann in Ostwestfalen gesichtet und fotografiert worden. Anhand des Fotos bestimmten Wolfsfachleute, dass es sich um einen Wolf handelt.

Experten hatten erwartet, dass in den ersten Monaten des Jahres in Nordrhein-Westfalen junge Wölfe gesichtet werden. Die etwa ein Jahre alten Tiere verlassen dann ihr Rudel und gehen auf Wanderschaft. Rudel haben sich bislang noch nicht in NRW angesiedelt, wohl aber im benachbarten Niedersachsen.

dpa/lnw