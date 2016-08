Wohnungsbrand in Essen: Frau verletzt sich schwer

Essen.

Bei einem Wohnungsbrand in Essen hat eine Frau in der Nacht zum Freitag schwere Verletzungen erlitten. Aus zunächst ungeklärter Ursache entstand das Feuer in der Dachgeschosswohnung des Hauses. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern. Wie die Feuerwehr mitteilte, hat sich die 52-jährige Bewohnerin auf das Vordach des Cafés im Erdgeschoss retten können. Rettungskräfte brachten sie mit schweren Verbrennungen und einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Weitere Bewohner waren nicht anwesend. Nach ersten Erkenntnissen ist das Haus nicht mehr bewohnbar.

dpa/lnw