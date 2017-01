Wohnungsbrand: 13 Menschen erleiden Rauchvergiftung

Wuppertal. Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Wuppertal sind 13 Menschen verletzt worden, darunter mehrere Kinder. Sie seien am Freitagabend mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus gekommen, berichtete die Polizei am Samstag. Wegen des verrauchten Treppenhauses konnten sich mehrere Menschen nicht selbst in Sicherheit bringen und mussten von der Feuerwehr aus ihren Wohnungen befreit werden. Das Feuer sei von einer Matratze im Kinderzimmer ausgegangen. Dort fanden die Einsatzkräfte auch ein Feuerzeug. Abgesehen von der Wohnung, in der das Feuer ausbrach, blieben alle Wohnungen unbeschadet. dpa/lnw