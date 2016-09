Wohnungsbau legt zweistellig zu - Kritik an Auflagen

Düsseldorf.

Düsseldorf. Baustellen an jeder Ecke: Dank der niedrigen Zinsen legt der Wohnungsbau in Nordrhein-Westfalen zweistellig zu. In dieser Sparte schoss die Bauproduktion im Juli 2016 um fast 21 Prozent gegenüber dem gleichen Monat das Vorjahres in die Höhe, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Düsseldorf mit. Bereits seit Jahresbeginn sind die Zuwachsraten bei Wohnungen, Eigenheimen und Wohnheimen bis auf den Monat März zweistellig. Im milden Dezember 2015 betrug das Wachstum sogar fast 25 Prozent.

Nach Angaben des Bauindustrieverbandes NRW boomt der Wohnungsbau bereits seit eineinhalb Jahren. Nur wegen der niedrigen Zinsen werde weiter so in dem Bereich investiert. Der Verband befürchtet einen Einbruch, wenn die Zinsen wieder anziehen. Diese kämen dann noch zu erheblichen Kostensteigerungen im Wohnungsbau durch staatliche Vorgaben wie Energieeinsparverordnung, Brand- und Schallschutz hinzu, erklärte ein Sprecher des Verbandes am Mittwoch.

dpa/lnw