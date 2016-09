Wohnsitzauflage für Flüchtlinge im Dezember

Düsseldorf.

Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen müssen noch mindestens knapp drei Monate auf Landesregelungen zur Wohnsitzauflage für Flüchtlinge warten. Die landesinterne Zuweisung der Wohnorte solle möglichst zum 1. Dezember eingeführt werden, teilte Integrationsminister Rainer Schmeltzer (SPD) dem Kommunalausschuss des Landtags mit, der am Freitag über das Thema beraten wird. Anerkannte Asylbewerber können dann ihren Wohnsitz nicht mehr frei in NRW wählen. Der CDU geht die Umsetzung der Vorgaben des Bundesgesetzes nicht schnell genug. «Rot-Grün hat die Einführung der Wohnsitzauflage verschlafen», sagte Fraktionschef Armin Laschet.

dpa/lnw