Wohncontainer einer Flüchtlingsunterkunft in Waltrop abgebrannt

Waltrop. Ein Teil einer Flüchtlingsunterkunft im Ruhrgebiet hat in Flammen gestanden. Einer von rund 20 Wohncontainern der Unterkunft in Waltrop (Landkreis Recklinghausen) habe gebrannt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am frühen Freitagmorgen. «Der Einsatz läuft noch.» Gemeldet wurde der Brand um 3.55 Uhr.

Nach Angaben der Polizei wurden neun Menschen gerettet. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Die Einsatzleitung der Feuerwehr war zunächst von einer großen Anzahl Verletzter ausgegangen und hatte deshalb Einsatzkräfte nachgefordert. Hinweise zur Brandursache gab es zunächst nicht.

