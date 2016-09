Wissenschaftler: NRW hat an Bedeutung verloren

Düsseldorf.

Nordrhein-Westfalen hat nach Einschätzung renommierter Politikwissenschaftler bundespolitisch einen Bedeutungsverlust erlitten. Das habe begonnen mit dem Wechsel der Bundeshauptstadt von Bonn nach Berlin, sagte Parteienforscher Karl-Rudolf Korte am Mittwoch in Düsseldorf. Seit Jahren lasse NRW zudem wichtige Impulse für die Bundespolitik vermissen, etwa in Form von «innovativen Gesetzesvorlagen für den Bundesrat.» In der Bonner NRW-Landesvertretung sei früher zeitgleich Bundes- und Landespolitik gemacht worden, dort habe man auch bundesweite Koalitionen geschmiedet, ergänzte Politologe Ulrich von Alemann bei Vorstellung seines neuen Buches «Nordrhein-Westfalen. Ein Land blickt nach vorn.» Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) habe mit ihrer Absage an eine bundespolitische Karriere «bewusst verzichtet auf diesen größeren Wirkungsanspruch, den Nordrhein-Westfalen zuvor hatte.»

