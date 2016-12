Wissen übers Internet holen

Wer mit offenen Augen durch die Stadt geht, sieht es ganz oft. An manchen Häusern steht, wer früher darin gewohnt hat. Doch ein Name allein hilft oft nicht weiter. Viel Spannender wird es, wenn zusätzlich erklärt wird, wer der Bewohner war und was er in seinem Leben vielleicht besonderes gemacht hat. Doch meist ist für solche Informationen kein Platz an der Wand.

Ähnlich ist es bei Kunstwerken, wie zum Beispiel der Begegnungsstatue in der Fußgängerzone an der Ecke Bahnhofstraße/Morgenstraße. Wer weiß schon, dass diese Skulptur viele kleine Schwestern hat? Die machte der Künstler einst als Anschauungsobjekte, bevor die große Statue aus Bronze gegossen wurde. An dem Kunstwerk selbst ist kein Platz für eine Informationstafel. Hier könnte das Internet helfen.

Für Hintergrundinformationen könnten QR-Codes genutzt werden. Die schwarz-weißen Grafiken, die mit der Kamera des Handys gescannt werden, führen direkt zu Internetseiten, die viele Informationen zum Objekt der Begierde bereithalten. Das Anbringen solcher Codes schlägt Ratsherr Christoph Tetzner vor. Ob sich die Idee aber realisieren lässt, ist noch unklar. Oft müssten Privatleute die Codes anbringen – und wer sollte das organisieren?