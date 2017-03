«Wirtschaftsweise»: Konjunkturaufschwung setzt sich fort

Frankfurt/Main. Die deutsche Wirtschaft bleibt trotz politischer Unsicherheiten rund um den Globus nach Einschätzung der «Wirtschaftsweisen» auf Wachstumskurs. Für dieses Jahr korrigierten die Top-Wirtschaftsberater der Bundesregierung ihre Prognose leicht nach oben. Sie trauen Europas größter Volkswirtschaft nun ein Wachstum von 1,4 Prozent zu. Zuletzt war der Sachverständigenrat in seinem Jahresgutachten von einem Plus von 1,3 Prozent ausgegangen. In 2018 soll das Bruttoinlandsprodukt dann um 1,6 Prozent steigen. dpa