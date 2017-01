Wintereinbruch in NRW: Schnee zum Jahresbeginn

. Der erste Schnee bedeckt zu Beginn des neuen Jahres große Teile Nordrhein-Westfalens. Landesweit fielen in den frühen Morgenstunden Schneeflocken, die vielerorts gleich liegen blieben. «Bis in den Vormittag kann es zu Schneefall kommen», sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag. «Auch am Nachmittag kann es noch einmal schauern, allerdings wird sich der Schnee schnell in Matsch umwandeln und tauen».

Autofahrer mussten am Morgen zunächst mit keinen größeren Verkehrsbehinderungen rechnen. »Es gibt ein paar wenige wetterbedingte Blechschäden, aber noch bleibt das Chaos aus», sagte ein Sprecher der Polizei in Düsseldorf.

Auch in den nächsten Tagen soll es in NRW winterlich bleiben. «Schnee und Schneeregen begleiten uns diese Woche», sagte die DWD-Sprecherin. «Aber mit einem großen Wintereinbruch ist nicht zu rechnen».

dpa/lnw