Windkraftanlage im Kreis Borken fängt Feuer

Isselburg.

Isselburg. Durch den Brand einer Windkraftanlage ist bei Isselburg im westlichen Münsterland ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Das Feuer sei in den frühen Morgenstunden ausgebrochen, während eine Gewitterfront über die Region hinweggezogen sei, berichtete ein Polizeisprecher am Sonntag. Ob es einen Zusammenhang mit dem Unwetter gegeben habe, müsse jedoch noch geklärt werden.

In der Nacht sei eine Störungsmeldung registriert worden, wonach sich insgesamt vier Windkraftanlagen automatisch abgeschaltet hätten. Die rund 100 Meter hohe Anlage, die sich etwa 200 Metern entfernt von der Autobahn 3 befindet, stand über Stunden hinweg in Flammen. Mehrere Rotorblätter brachen durch den Brand ab und fielen zu Boden. Löscharbeiten in dieser Höhe seien nicht möglich gewesen, so dass man sich für ein kontrolliertes Abbrennen entschieden habe, hieß es.

dpa/lnw