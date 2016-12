Wildtiere erobern die Großstädte

Essen. Wildtiere wie Fuchs, Wildschwein, Uhu oder Wanderfalke erobern immer mehr die Großstädte. Hauptgrund sind das gute Nahrungsangebot und Unterschlupfmöglichkeiten in Parks, großen Grünstreifen und Industriebrachen. Die Tiere werden in der Regel in der Stadt auch nicht bejagt, wie Peter Schütz vom Landesumweltamt (Lanuv) sagt.

Inzwischen sind sogar wieder Uhus und Wanderfalken heimisch geworden. Sie können sich in Städten von Kleintieren ausreichend ernähren.

Gefährlich werden die Tiere in Städten allgemein nicht. Allerdings sollte man sich den Wildtieren nicht nähern oder sie in die Enge treiben. Dann könne es doch noch gefährlich werden.

dpa/lnw