Wildschwein nach Fast-Food-Ausflug wieder im Stall zurück

Soest. Das Wildschwein, das in der Nacht zum Mittwoch für einen außergewöhnlichen Polizeieinsatz in Soest gesorgt hat, ist wieder zurück im heimischen Stall. Die Polizei hatte das handzahme Tier, das es sich auf einer Grünfläche vor einem Burger-Restaurant gemütlich gemacht hatte, in ein Tierheim gebracht.

Dort holte es der angehende Forstinspektor Hinnerk Uhlenbrock wieder ab. Er hatte den kranken Frischling vor einigen Monaten bei sich aufgenommen. Das Wildschwein hat sogar einen Namen. Die Polizei taufte das außergewöhnliche Fundtier zwar auf «Ilse», und im Tierheim nannte man es «Hugo». Tatsächlich heißt der junge Keiler aber «Fred» und lebt in einem Stall mit angeschlossener Suhle am Stadtrand von Soest. Durch seinen Ausflug hatte Fred auch die Behörden auf sich aufmerksam gemacht. Aber die Amtstierärztin bescheinigte eine korrekte Haltung.

