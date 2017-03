Wilders nennt PVV schon jetzt Gewinner der Wahlen

Den Haag. Der Rechtspopulist Geert Wilders sieht sich schon vor dem Ende des Wahltags in den Niederlanden als einer der großen Gewinner. Auch wenn es seine Freiheitspartei PVV nicht schaffe, stärkste politische Kraft zu werden, werde es keine Niederlage sein, sagte er kurz nach seiner Stimmabgabe an einer Grundschule in Den Haag. In den Niederlanden sind heute rund 13 Millionen Menschen aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. In den Umfragen lag zuletzt die rechtsliberale Partei VVD von Premier Mark Rutte vorn. dpa