Wiederholte Einbrüche in Solarparks: Metalldiebe geschnappt

. Der Polizei ist ein Schlag gegen eine gut organisierte Bande rumänischer Metalldiebe gelungen. Die insgesamt achtköpfige Gruppe soll in verschiedenen Städten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz immer wieder Werkzeugmaschinen und Kupferkabel gestohlen haben, wie die Ermittler am Donnerstag mitteilten. Wiederholt sollen die Männer in wechselnder Besetzung dazu auch in Solarparks eingebrochen sein, um die Verkabelungen der Sonnenkollektoren und Stromverteilerkästen zu stehlen.

Fünf mutmaßliche Bandenmitglieder hatte die Polizei in der Nacht zu Dienstag erwischt, nachdem sie in einen großen Solarpark im rheinland-pfälzischen Nauroth eingedrungen waren. Sie sitzen in Untersuchungshaft. Nach drei weiteren Männern werde gefahndet.

Der Bande werden bislang mindestens 14 Taten - unter anderem in Oberhausen, Mülheim an der Ruhr, Gütersloh und Schloß Holte-Stukenbrock - zur Last gelegt. «Wir überprüfen aber derzeit insgesamt 23 mögliche Tatorte», sagte ein Polizeisprecher.

dpa/lnw