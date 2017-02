Wieder Mord in Malmö

Malmö. Eine Reihe von Gewaltverbrechen erschüttert die südschwedische Stadt Malmö. Am Abend wurde ein 23-Jähriger vor einem Restaurant auf einem Platz im Viertel Möllevången erschossen. Die Polizei ermittelt wegen Mordes. Einen Verdächtigen gibt es bislang nicht. Es gebe in diesem Fall Verbindungen zum kriminellen Milieu, sagte ein Sprecher. Es ist bereits das dritte Tötungsdelikt auf offener Straße in diesem Jahr in der Stadt mit rund 320 000 Einwohnern. dpa