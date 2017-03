Wieder Tausende Rumänen gegen Regierung auf der Straße

Bukarest. Tausende Rumänen haben an den nun schon traditionellen Sonntagsdemonstrationen gegen die sozialliberale Regierung teilgenommen. Etwa 2000 Menschen zogen am Abend in Bukarest zum Parlamentspalast, um gegen Pläne zur Lockerung des Strafrechts für Korruptionsdelikte zu protestieren. Zu kleineren Protesten kam es in mindestens sechs weiteren Städten. Auslöser der Proteste war eine inzwischen wieder zurückgezogene Eilverordnung, die die Strafverfolgung von Amtsmissbrauch erschwert hätte. dpa