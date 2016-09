Wieder Strohballen abgebrannt: Dieses Mal im Sauerland

Schalksmühle.

Schalksmühle.

550 Ballen einer Strohmiete sind in der Nacht zu Samstag bei Schalksmühle (Märkischer Kreis) abgebrannt. Die Polizei sprach von einem Schaden im fünfstelligen Eurobereich. Über die Ursache des Feuers war am Samstag noch nichts bekannt. Es werde aber auch in Richtung Brandstiftung ermittelt, sagte ein Sprecher. Die Siloballen waren in einem 30 mal 100 Meter großen Lager auf freiem Feld in Brand geraten. Die Feuerwehr setzte mehrere Löschzüge ein und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf eine Baumgruppe in der Nähe. Vor einigen Tagen waren 1000 Heuballen auf einem Feld am Niederrhein abgebrannt. Auch in dem Fall hatte die Polizei Brandstiftung nicht ausgeschlossen.

dpa/lnw